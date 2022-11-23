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السوداني في البصرة للإطلاع على واقعها قبل خليجي 25

Category: سیاسة

Date: 2022-11-23T20:47:08+0000
السوداني في البصرة للإطلاع على واقعها قبل خليجي 25

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم غد الخميس، محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق للإطلاع على واقعها الخدمي والامني واستعدادات بطولة خليجي 25.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني يعتزم زيارة محافظة البصرة، غداً الخميس، للاطلاع على الواقع الخدمي والأمني في المحافظة"، موضحاً أنه سيطلع أيضاًَ "على آخر الاستعدادات الخاصة بشأن بطولة خليجي 25".

وتعد هذه الزيارة هي الثانية للسوداني لمحافظة عراقية، بعد زيارته الأولى التي كانت الى محافظة الديوانية، والتي رافقه فيها وزيرا الصحة والزراعة.

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء العراقي تخصيص دعم مالي لمساندة وتأمين متطلبات بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين، التي تستضيفها مدينة البصرة، للفترة من السادس وإلى غاية الـ19 من يناير/ كانون الثاني 2023.

وأعلنت الحكومة العراقية، ضمن مقررات مجلس الوزراء، تضمين هذه التخصيصات المالية للموازنة العامة للبلاد لعام 2023، لسد متطلبات البطولة التي يستضيفها العراق للمرة الثانية بعد الأولى عام 1979، وتوج بلقب نسختها الخامسة التي أقيمت في العاصمة بغداد.

وكتبت وزارة الشباب والرياضة العراقية على موقعها الرسمي: "بعد جهود حثيثة قام بها وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع مع أعضاء اللجنة العليا المشرفة على بطولة خليجي 25، نجح في إقناع مجلس الوزراء بإصدار قرار فوري لتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإقامة البطولة".

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