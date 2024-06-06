السوداني في البصرة السبت المقبل

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، محافظة البصرة يوم السبت المقبل، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وقال مصدر حكومي مطلع، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني سيقوم خلال زيارته بافتتاح عدد من المشاريع من ضمنها وحدة الازمرة في مصفى الشعيبة، والذي يعتبر أحد أهم المصافى جنوبي العراق".

وكان السوداني، قد أجرى يوم 24 آذار 2024، زيارة إلى محافظة البصرة، شهدت افتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الإستراتيجية والخدمية في المحافظة.

وافتتح رئيس الوزراء، في تلك الزيارة، مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب بطاقة إنتاجية (500) ألف طن سنوياً، لأنواع مختلفة من الحديد، بعد توقفه منذ عام 2003.

كما افتتح السوداني، مصنع سماد اليوريا، بطاقة إنتاجية (1000) طن يومياً، ومصنع سماد الداب بطاقة (500) ألف طن سنوياً، التابعينِ إلى الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية.