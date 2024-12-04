السوداني ووزراؤه في جلسة "سرية" بالبرلمان

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، إلى مبنى مجلس النواب، يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

وكان في استقبال السوداني رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، حيث من المقرر أن يناقش اللقاء جملة من القضايا المهمة المتعلقة بعمل الحكومة والتنسيق مع السلطة التشريعية.

وصوت مجلس النواب في بداية جلسة الاستضافة على ان تكون "الجلسة سرية" فيما يتعلق في الجانب الامني

بدوره قال مكتب السوداني في بيان، إن رئيس الوزراء استعرض، في جلسة مجلس النواب، السياسات والتدابير الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة وتطوراتها منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023، كما أشار إلى أنه أوضح الأسباب الموجبة لتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة.

كما استعرض السوداني، وفق مكتبه الاعلامي، ملخصاً للبرنامج الحكومي ونسب تنفيذه، والمتحقق من مستهدفات الأولويات الحكومية.

ويستضيف مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، السوداني بناءً على طلبه، لمناقشة سياسات الحكومة وأولوياتها في مواجهة التحديات الإقليمية والمحلية.

وتتناول الجلسة، بحسب اللجنة القانونية النيابية، تنفيذ البرنامج الحكومي وأبرز الملفات الأمنية، الاقتصادية، والخدمية، إضافة إلى التطورات على الحدود العراقية عقب الأحداث في سوريا.

وأكد البرلمان دعمه لأي خطوات تعزز الأمن والاستقرار، مع التركيز على التعديل الوزاري وملاحظات الأداء الحكومي.