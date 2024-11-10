السوداني غدا في السعودية: كلمة في قمة الرياض ومحاولة للحد من "توسعة الصراع"

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مُطّلع، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيتوجه يوم غد الاثنين 11 تشرين الثاني الحالي إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركة الوفد العراقي في للقمة العربية الإسلامية غير العادية المشتركة، في الرياض، ستكون برئاسة السوداني وعضوية وزير الخارجية فؤاد حسين، وسيقوم السوداني بإلقاء كلمة في الاجتماع".

ولفت إلى أن "أي مستجدات ستتحدد لاحقاً مثل لقاءات جانبية مع قادة الدول المشاركة في الاجتماع".

ووصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، مساء أمس السبت إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإسلامية غير العادية المشتركة.

وذكر بيان للخارجية أن الوزير حسين استهل زيارته بلقاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وبدأ قادة الدول العربية والإسلامية يصلون إلى السعودية استعدادا لقمّة تعقد لمناقشة الحرب في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وفي أواخر تشرين الاول/أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن القمّة خلال الاجتماع الأوّل لتحالف دولي أنشئ بغرض الدفع قدما بحلّ الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتعقد القمة بهدف "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الأحد.

وتأتي "امتدادا للقمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023" بمبادرة من الجامعة العربية (القاهرة) ومنظمة التعاون الإسلامي (جدّة).

وبثّت قناة "الإخبارية" السعودية مشاهد لوصول الرئيس النيجيري بولا تينوبو ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.