السوداني عن مستهدفي مقر المخابرات: مجموعة جبانة استباحت الدم العراقي ولن نقف مكتوفي الأيدي

ندد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، باستهداف مقر جهاز المخابرات الوطني في العاصمة بغداد، واصفاً المنفذين بـ"المجموعة الجبانة"، فيما حثّ القوى السياسية على اتخاذ موقف "واضح وصريح" إزاء الاعتداءات التي تطال المؤسسات الرسمية.

ووجه السوداني في تصريحات صحفية ادلى بها على هامش زيارته مقر الجهاز، الجهات المعنية في المخابرات وبالتعاون مع باقي الجهات الأمنية بالاستمرار في التحقيق الدقيق بملابسات "الاعتداء"، والكشف عن النتائج والإعلان للرأي العام عن الجهة التي تقف وراء هذا الفعل "الإرهابي المشين"، مشددا على ضرورة "عدم التردد في فضحها وتقديمها الى العدالة".

وقال السوداني إن "من ارتكب هذه الجريمة الغادرة، هم مجموعة جبانة استباحت الدم العراقي، وتجاوزت على مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "من يتجرّأ على الدم العراقي لا يمثل العراق، ولا تبرر أي عقيدة هذه الجريمة، ولو كانت هناك عقيدة وراء الجريمة، فهي بلا شك مشوهة وهدّامة".

وأشار السوداني إلى أن "الحكومة تتصرف وفق منطق الحكمة والمسؤولية"، مستدركا القول "لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جريمة استباحة الدم العراقي والتجاوز على المصالح العليا للبلاد".

وعلى الصعيد السياسي دعا رئيس مجلس الوزراء، القوى السياسية العراقية الى "الاضطلاع بدورها، واتخاذ موقف واضح وصريح مما يحصل من اعتداءات تستهدف الدولة ومؤسساتها، وتغامر بمستقبل البلد".

وتابع القول إن "هناك من أعطى لنفسه الحق بتحديد قرار الحرب والسلم، لكننا نؤكد أن هذا القرار هو للدولة وحدها، وهي من تحدد وتحمي مصالح العراق".

وكان جهاز المخابرات الوطني قد أعلن، صباح أمس السبت، تعرض محيط مقره إلى استهداف "إرهابي" نفذته جهات خارجة عن القانون، ما أسفر عن مقتل أحد ضباطه، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بدأت ملاحقة الجناة لتقديمهم للعدالة.