السوداني عن الصفقة الفرنسية: قطعنا شوطاً كبيراً للوصول إلى هذه المرحلة

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رئيس شركة توتال الفرنسية إينرجيز، وذلك عقب توقيع صفقة قيمتها 27 مليار دينار في وقت سابق اليوم الاثنين.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة توتال إينرجيز الفرنسية السيد باتريك بويانيه، موضحا أنه جرى خلال الاجتماع بحث جوانب التعاون ضمن العقد الذي أُبرم مؤخراً بين العراق وشركة توتال.

وبارك السوداني بدء الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، وأكد أن الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً بالالتزامات والوصول إلى هذه المرحلة، مبيناً أن العقد مع الشركة وجولة التراخيص الخامسة تندرج ضمن الرؤية الستراتيجية لاستثمار الغاز، الذي تأخر العراق بالشروع في استثماره.

وجدد، توجه الحكومة نحو عقد الشراكات الجادة مع الشركات الكبرى في ما يخص استثمار الثروات الطبيعية، والاستفادة من الغاز المصاحب على وجه الخصوص.

من جانبه بيّن بويانيه توجه شركته نحو التعاون الواسع مع العراق، وثقتها بالشراكة في مجالات الطاقة، والاستثمار في القطاعات الواعدة والطموحة في هذا المجال، مؤكداً أن الفرق الفنية للشركة ستباشر عملها في مواقعها خلال أيام.

شفق نيوز/ وقع العراق وشركة "توتال إينرجي" الفرنسية العملاقة، يوم الاثنين، اتفاقا للطاقة قيمته 27 مليار دولار، طال انتظاره يهدف إلى زيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء بأربعة مشاريع نفط وغاز ومصادر طاقة متجددة.