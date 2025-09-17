السوداني: طريق مدخل بغداد – موصل كان سُبّة تجاه النظام السياسي

شفق نيوز - بغداد

اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، طريق مدخل بغداد - الموصل كان سُبة تجاه النظام السياسي في البلاد جراء ما كان يعانيه من الاهمال قبل إعادة تأهيله.

وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال مراسم احتفالية افتتاح الطريق المذكور، إن "المواطن عندما كان يدخل الى بغداد ويشعر بالتذمر والانزعاج منذ الطريق"، مردفا بالقول إن "هذا الطريق كان سُبة تجاه النظام السياسي وليس الحكومة والجهات التنفيذية وحسب".

وشدد على أنه "يتعين ان ننجز باقي مشاريع اعادة تأهيل مداخل العاصمة بغداد لانها مهمة مع مشروع فك الاختناقات مع الطريق الحلقي الرابع وفي المستقبل القريب الطريق الحلقي الخامس لنكون أمام مدينة وفرت سهولة الحركة والتنقل ونتوجه إلى خلق التنمية في البلاد، ولا يمكن تحقيق التنمية بدون شبكات طرق حديثة".