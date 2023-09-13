السوداني: إصلاح القطاع المصرفي أسهم في الحدّ من عمليات غسيل الأموال بالعراق

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن إصلاح القطاع المصرفي أسهم في الحدّ من عمليات غسيل الأموال بالعراق.

جاء ذلك خلال لقائه مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرغ، في العاصمة بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "مضيّ الحكومة بتنفيذ أولوياتها في إصلاح القطاع المصرفي الذي يُعد قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد، من خلال اعتماد المعايير الدولية ومعالجة التشوّهات والاختلالات التي رافقت عمله ومواكبة التطورات"، مؤكداً أن "،تلك الإصلاحات قد أسهمت، وبشكل كبير، في الحدّ من عمليات غسيل الأموال، وكذلك عالجت التجارة المشبوهة وحدّت من الفساد".

وبين السوداني أن "الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق إصلاحاتها في المؤسسات المالية، بالقطاعين العام والخاص".

من جانبها، أشادت روزنبرغ بالخطوات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في مجال الإصلاح المالي والمصرفي، التي ستساعد العراق في النهوض باقتصاده وتعزيز برامجه وخططه في مجال التنمية المستدامة.