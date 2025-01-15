السوداني: سأعرض اتفاقية بريطانيا على البرلمان العراقي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، خلال لقائه وفداً صحفياً، عزمه عرض اتفاقية بريطانيا على البرلمان العراقي عند عودته إلى بغداد.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني استقبل في مقر إقامته بالعاصمة لندن، مجموعة من كبار رؤساء تحرير الصحف العربية وكتاب الرأي والصحفيين العرب والأجانب".

‏وتحدّث السوداني، بحسب البيان، عن "زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة ولقاءاته مع الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وعن أهمية وحجم الاتفاقات الأمنية والاقتصادية والتنموية المبرمة خلال الزيارة"، مؤكداً أن "الاتفاقية الثنائية ستعرض على مجلس النواب لغرض تصديقها".

وأشار السوداني، إلى "حالة الاستقرار والازدهار التي يعيشها العراق رغم التقلبات السياسية التي تشهدها المنطقة، ونجاح الحكومة في إبقاء العراق خارج الصراعات الإقليمية، مع الثبات على الموقف المبدئي إزاء العدوان على غزّة ولبنان".

ولفت إلى رؤيته السياسية للوضع العراقي الداخلي، وخطواته لحفظ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، مؤكداً "وقوف العراق إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الأزمات والتحديات".

‏كما تطرق السوداني، وفقاً للبيان، إلى "خطوات الحكومة في مجال التكامل الاقتصادي"، مشيراً إلى "المضي في الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وإنشاء المحطات المتعلقة، إلى جانب التعاون في مجالات التطوير العقاري، وبناء المدن الجديدة، ضمن نهضة تنموية خطط لها البرنامج الحكومي واشتملت على مشاريع ستراتيجية، وإحداث انتقالة في البنى التحتية التي تعتمد عليها التنمية المستدامة".

‏ونبه رئيس الوزراء، في حديثه إلى "توقيع العقد بين العراق وبريتش بتروليوم النفطية، الذي يعد الأكبر في المنطقة"، مؤكداً "اتجاه العراق إلى تطوير صناعته النفطية، والتوسع في إنتاج وتصدير المشتقات النفطية، واستثمار حقول كركوك، والوصول إلى استثمار الغاز المصاحب بنسبة كاملة".