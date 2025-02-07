السوداني: سنواصل توزيع الرواتب لإقليم كوردستان بانسيابية في بقية الأشهر

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخلافات القائمة بين اربيل وبغداد بأنها "فنية وليست سياسية"، مؤكدا مضي حكومته بتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لبقية الاشهر من العام 2025 على امل اكمال تلك الملاحظات.

وفي مقابلة مع قناة "الشرق" تحدث السوداني عن الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد واربيل وقال، "وضعنا هذه النقاط الخلافية التي كانت تؤثر على مستوى العلاقة بين الإقليم وبغداد. وبروح الشراكة والتعاون، قطعنا شوطاً كبيراً في معالجة هذه النقاط الخلافية".

وأوضح أن "ما يحصل من تعثر في قضية معروفة ومهمة بالنسبة للمواطن، وهي رواتب الموظفين، هذه إشكالات فنية وليست موقفاً سياسياً من بغداد أبداً".

ولفت السوداني الى أن "الإشكالات الفنية على ضوء ارتباط موظفي الإقليم بالموازنة الاتحادية، وأن يكون الصرف من وزارة المالية الاتحادية على ضوء قرار المحكمة الاتحادية الأخير، الذي رسم آلية تتعلق بالتوطين وتسليم الإيرادات غير النفطية، ولذلك يُفترض على حكومة الإقليم ووزارة المالية الاتحادية أن تكمل الإجراءات التي شهدت تعثراً ومشاكل فنية، وقد تم تجاوزها مؤخراً وسلّمت رواتب الموظفين في يناير 2025".

وقال السوداني ايضا "سوف نستمر في بقية الأشهر بانسيابية على أمل أن يتم إكمال الملاحظات الفنية التي شخّصتها وزارة المالية الاتحادية، والمطلوب من الإخوة في الإقليم مراعاتها".