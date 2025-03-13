السوداني: سننتهي حالة سفر المواطن الى خارج العراق للحصول على العلاج

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، إن حكومته عازمة على انهاء الرحلات العلاجية للمواطنين الى خارج البلاد من خلال بناء واعادة تأهيل المستشفيات في مراكز المدن بالعراق.

جاء ذلك في كلمة له خلال اطلاقه (عبر دائرة تلفزيونية) الأعمال التنفيذية في مشاريع 5 مستشفيات في خمس محافظات من أصل 16 مستشفى سعة 100 سرير.

وقال السوداني في كلمته إن "جانب البنى التحتية له أولوية في مستهدفات البرنامج الحكومي لأنه ابرز نقاط التماس بين المواطن والاجهزة الخدمية".

واشار إلى أن، مشاريع المستشفيات الكبرى والمراكز التخصصية الطبية مستمرة، قائلا: وبها نكون قد وضعنا العراق على الطريق الصحيح في جانب الخدمة.

وأضاف أنه "سننهي حالة المواطن الذي يسافر خارج العراق، وينفق الأموال والجهد من اجل الحصول على الخدمة العلاجية".