السوداني: إسرائيل تريد رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط

شفق نيوز/ اعتبر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن إسرائيل تسعى الى توسيع رقعة الحرب بالمنطقة، من اجل رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، مؤكداً حق إيران في الدفاع عن نفسها وفق قوانين الأمم المتحدة.

جذاء ذلك، خلال استقباله عدداً من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الآسيوية والأمريكيتين العاملة في العراق، وسفيري أستراليا وتركيا، وفق بيان أورده مكتبه الإعلامي، وورد للوكالة شفق نيوز.

وقال السوداني، إن "حكومة الاحتلال الصهيوني لا تعترف بالقوانين الدولية والانسانية وترتكب الجرائم والمجازر منذ أحداث 7 أكتوبر"، مشيراً إلى فشل المجتمع الدولي، الذي تقع على عاتقه مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن.

وأوضح أن "العراق يحث المجتمع الدولي والولايات المتحدة بأخذ دورها في إيقاف هذا العدوان واعتماد الحل السلمي من خلال إعادة المفاوضات، مؤكداً بذل العراق جهوداً كبيرة لـ"إيقاف العدوان" من خلال إجراء اتصالات عديدة مع قادة ووزراء خارجية دول العالم.

وعبر السوداني، عن التضامن الكامل مع إيران التي تمثل دولة اقليمية مهمة ذات سيادة، وعضواً في المجتمع الدولي، فيما دان "العدوان الصهيوني عليها، كونه يعد تهديداً للأمن والسلم، واستقرار وأمن العراق".

وخلص رئيس الوزراء العراقي، إلى القول إن "خرق القوانين من قبل الكيان بهذا الشكل ستكون له نتائج سلبية"، مشدداً على رفض أي خرق للسيادة العراقية، وهو ما تجسد بتقديم شكوى رسمية للهيئات الدولية والأممية.