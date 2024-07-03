السوداني: زيارة بارزاني لبغداد مهمة .. بارزاني: سعيد جدا بلقائك

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء جرى الإدلاء بتصريح مشترك بين الجانبين حيث وصف السوداني زيارة بارزاني الى بغداد بـ"المهمة"، مضيفا "أجرينا حوارا بنّاءً وهادفاً لمختلف القضايا الداخلية والأوضاع الإقليمية".

وقال "قطعنا شوطا مهما في بناء الثقة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة الاقليم وتجاوزنا مشاكل كثيرة، موروثة منذ سنوات وفق الدستور والقانون".

وزاد السوداني بالقول، "نحن ماضون باتجاه فتح فرص التنمية، وآفاق المستقبل بالشكل الذي يعود على شعبنا في كل مكان بالخير والرفاهية والازدهار".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الأوضاع الإقليمية والتطورات التي تحصل كانت جزء مهم من هذا الحديث الذي يمثل ضرورة في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تواجه المنطقة، والتأكيد على أمن وسيادة واستقلال العراق، وأن يكون بعيدا عن ساحة الصراعات مع الحفاظ على مواقفنا المبدئية تجاه مختلف القضايا العادلة".

من جهته قال الزعيم الكوردي خلال التصريح المشترك، إنه "سعيد جدا بلقاء رئيس الوزراء".

وأردف بالقول إن "زيارتي إلى بغداد هدفها تعزيز الجهود التي بذلها رئيس الوزراء والتي أدت إلى انفراجة حقيقية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان".

وتابع بارزاني "كان حوارنا بناءً فيما يتعلق في الوضعين الداخلي والإقليمي وكانت وجهات النظر متطابقة".

ووصل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، الى العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير الدفاع ثابت العباسي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، ووزير الاعمار والبلديات العامة بنكين ريكاني وعدداً من المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين كانوا في استقبال الزعيم الكوردي والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي.

وكان مقر البارزاني قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم أن زيارة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني إلى مدينة بغداد تأتي بهدف عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الرسمية والأطراف السياسية العراقية وإجراء لقاءات مع القيادات السياسية.

ويستضيف الإطار التنسيقي الذي يضم القوى والأطراف السياسية الشيعية الحاكمة بالعراق مسعود بارزاني في اجتماعه الدوري المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وفقا لما كشفه مصدر مطلع للوكالة.