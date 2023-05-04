السوداني: رؤيتي متطابقة مع رئيس الإقليم لحل المشاكل ونحن مسؤولون عن صرف رواتب موظفي كوردستان

شفق نيوز/ قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم الخميس، إن حكومته مسؤولة عن صرف رواتب موظفي الاقليم.

وقال السوداني في جلسة خاصة بمنتدى العراق: من أجل الاستقرار والازدهار وحضرتها وكالة شفق نيوز: إن الحكومة ومن واجبها فهي مسؤولة عن صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان، كما هو الحال مع موظفي الأنبار والبصرة، وهذا الشيء بغض النظر عن الوصول لاتفاق خاص لتصدير النفط من عدمه".

وتابع "بشأن العلاقة مع اربيل فأجوبتي لا تختلف عن اجابات السيد نيجيرفان بارزاني وهذا يعني اننا ليس متقاربين في الرؤى بل متطابقين وهذا امر يحصل لاول مرة وغير مسبوق، وانا أؤكد دائما على رفع الحديث عن المشاكل العالقة بين بغداد واربيل بل نريد الحديث عن الفرص المشتركة وايضا ليس مطلوبا فقط من قيادات الاقليم الحديث عما يتعلق بين بغداد واربيل بل نريد منهم الحضور في العديد من الملفات التي تهم العراق".