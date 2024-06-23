السوداني: رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية ملف يحظى باهتمام حكومي كبير

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً للّجنة المكلفة بإنهاء ملفّ الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير اطلع على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المختصة ضمن جهود إنهاء الحظر ومتطلباته، وفي مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وأتمتة مفاصلها كافة، وكذلك في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، واستمرار جهود تطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يتناسب مع مكانة ودور الخطوط الجوية، بوصفها واجهة حضارية للعراق.

وشدد على ضرورة الإيفاء بمتطلبات منظّمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بأسرع وقت ممكن، ومواكبة التطوّر العالمي في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وكذلك العمل على وفق توقيتات زمنية محددة لتحديد المستهدفات وإنجازها.

وأكد السوداني أن رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، و هو ملفّ لا يمكن التهاون إزاءه، وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المقصرين تجاه الإيفاء بمتطلبات ومتابعة هذا الملف.

وكان وزير النقل الأسبق عضو في البرلمان العراقي الحالي عامر عبد الجبار إسماعيل، قد أعلن في شهر حزيران من العام 2023، تمديد الحظر الجوي على الطيران المدني العراقي في الأجواء الأوروبية.

وقال عبد الجبار في بيان حينها، إن وكالة سلطة الطيران الأوروبية الـ EASA اصدرت تمديد الحظر على شركة الخطوط الجوية العراقية

ووقع الحظر الجوي على شركة الخطوط الجوية العراقية في الاجواء الاوروبية منذ العام 1991 بعد غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت وفرض عقوبات دولية على البلاد إثر ذلك، وقال إسماعيل إنه: لم يتم رفعه إلا في العام 2009 أبان عملنا في وزارة النقل 2008/ 2010.

وذكر أيضا أنه "بعد مغادرتنا الوزارة نهاية 2010 بدأ منحى الأداء لهذا القطاع بالتراجع حتى تكلل في آب من العام 2015 بإعادة الحظر مجددا.

كما أشار إسماعيل إلى أنه منذ العام 2015 لم تدرك الحكومات المتعاقبة بأن الحظر ليس شأنا سياسيا ولا قضية عشائرية ولا ينفع سفر التوسل والترجي ولا تحتاج جاها او صاحب (بخت) أي حظ.

وتابع بالقول إن الأمر هو أن هناك لوائح لمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO و لوكالة سلامة الملاحة الجوية الاوربية EASA لابد من تطبيقها.