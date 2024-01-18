السوداني: داعش لا تمثل تهديدا للدولة وبدأنا حواراً مع التحالف الدولي لإنهاء مهمته بالعراق

شفق نيوز/ قلل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الخميس، من المخاطر الذي يشكلها تنظيم داعش على الدولة العراقية، في حين أعلن البدء بإجراء حوار مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية لإنهاء مهمته في البلاد.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للسوداني ضمن أعمال منتدى دافوس الإقتصادي المنعقد في سويسرا.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، إن "مبررات وجود التحالف الدولي كانت لمواجهة داعش، واليوم التنظيم لا يمثل تهديدا للدولة العراقية"، مردفا بالقول: حاليا هناك مجاميع لداعش منفردة تختبأ بالكهوف والجبال والصحاري تطاردهم الاجهزة الامنية وتقتص منهم

وأضاف أن جاهزية القوات المسلحة عامل استقرار للوضع في العراق من أجل ذلك بدأنا بتنفيذ التزام للحكومة بترتيب حوار انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد.

وتابع السوداني بالقول: بعد الاعتداءات التي تحصل على المقرات العراقية فنحن سندخل بحوار لترتيب جدول لانتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، لافتا إلى أن هذا هو مطلب شعبي رسمي وجادون بهذا الأمر

وشدد على أن انتهاء مهام التحالف الدولي ضرورة لاستمرار العلاقات الطيبة بين العراق ودول التحالف.