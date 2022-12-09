السوداني: حكومتنا عازمة على تأسيس شراكات حقيقية مع دول المنطقة والعالم

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، إن حكومته عازمة على تأسيس شراكات حقيقية مع دول المنطقة والعالم.

وأضاف السوداني في تغريدة على حسابه في منصة تويتر، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "انطلاقا من إيماننا بقدرات العراق وموقعه الجغرافي الاستراتيجي ومكانته الكبيرة على خارطة الحضارة، شاركنا في أعمال القمة العربية الصينية، التي كانت مناسَبة لتأكيد رغبتنا الجادّة في تجسير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأشقّاء العرب والأصدقاء الصينيين، بما يعود بالنفع على مواطنينا".

وأوضح ان "العراق بثقله وإمكاناته قادر على أن يكون منطقة تلاقٍ بين الشرق والغرب، وحكومتنا عازمة على تأسيس شراكات حقيقية والإفادة من تجارب المنطقة والعالم في الاقتصاد والتنمية".

وشارك اليوم الجمعة، السوداني في القمة العربية الصينية التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، مع رؤساء وملوك عرب والرئيس الصيني.