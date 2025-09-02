السوداني: حكومتنا سعت لإيجاد الحلول الدستورية للاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان

شفق نيوز - بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن حكومته سعت الى ايجاد الحلول الدستورية للاستحقاقات المالية لمواطني إقليم كوردستان

جاء ذلك رئيس جماعة العدل الكوردستانية علي بابير، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أنه، جرى خلال اللقاء استعراض الملفات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، ومنها الاتفاقات المتعلقة بالاستحقاقات المالية وانعكاس الالتزام بتنفيذها على مواطني الإقليم، فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار السوداني إلى أن الحكومة، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه مواطنيها في عموم العراق، سعت لإيجاد الحلول الدستورية والقانونية والتشريعية المناسبة لموضوع الاستحقاقات المالية والتخفيف عن كاهل المواطنين في الإقليم، مؤكداً عدم السماح بأن تكون الخلافات سبباً في تحميل المواطن ما لا يطيقه، سواء في الإقليم أو بقية المحافظات.