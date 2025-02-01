السوداني: حكومتنا تشكلت بظروف شهدت عزوفا عن الانتخابات وتراجع الثقة بالنظام السياسي

شفق نيوز/ ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، ان الحكومة الاتحادية التي يرأسها حاليا تشكلت بظروف شهدت عزوفا عن المشاركة بالانتخابات وتراجع ثقة المواطنين بالنظام السياسي في البلاد.

جاء ذلك خلال ترأسه جلسة حوارية مع مركز "ستراتيجكس" بحضور مجموعة من الباحثين و الدبلوماسيين والخبراء من دول عدة.

وقال السوداني في كلمة له خلال الجلسة، إن حكومته تشكلت في ظروف شهدت عزوف البعض عن المشاركة بالانتخابات وتراجع الثقة بالنظام السياسي، لافتاً إلى أنّ البرنامج الحكومي أُعدّ ليكون قابلاً للتطبيق من أجل تعزيز ثقة المواطن بالحكومة، وقد تحققت نسبٌ متقدمة في تنفيذه وتحقيق مستهدفاته.

وناقشت الندوة الحوارية محاور عدة أبرزها استدامة الاستقرار في العراق، وتحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الفقر والبطالة، ومحاور اقتصادية، فضلاً عن علاقات العراق الإقليمية والدولية، وما تحقق من إنجازات وأهداف في هذه المجالات.

ونالت الحكومة الاتحادية الحالية ثقةَ مجلس النواب في 27 تشرين الأول من العام 2022، بعد مخاض عسير استمر لعام كامل على الانتخابات النيابية في العراق، بدون تشكيل حكومة و انسحاب الكتلة الصدرية التي كانت أكبر الكتل.