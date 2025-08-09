السوداني: حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد لا يمكن التهاون في تطبيقها

شفق نيوز- بغداد

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، على أن حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون مفردات تنادي بها المرجعية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، مشيراً إلى أنها "لا تعني استهداف جهة أو فرد".

جاء ذلك خلال حضوره المؤتمر العشائري في مضيف الشيخ جمال الضاري، استذكاراً لذكرى ثورة العشرين، بحضور عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء.

وأكد السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء".

وتابع، أن "دور عشائرنا يتنامى في كل المجالات الاجتماعية، والتصدي للنزاعات العشائرية والمظاهر الخطيرة مثل المخدرات".

وأشار السوداني إلى أن "العراق يمر بتحديات داخلية وخارجية، وهناك جملة مبادئ ننطلق منها، وتبنت الحكومة مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة".

ولفت إلى أن "الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له"، مضيفاً "لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة".