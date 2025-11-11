السوداني: حرصنا على وجود مراقبين دوليين ومؤسسات اقليمية في الانتخابات العراقية

شفق نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن حكومته حرصت على تواجد مراقبين دوليين ومؤسسات اقليمية متخصصة لمتابعة الانتخابات التشريعية بدورتها السادس في العراق.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده عقب تصويته بالانتخابات، إن "هذه الانتخابات التي تأتي في موعدها الدستوري تؤكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في ظل النظام السياسي الجديد في العراق".

وأضاف أن هذه العملية الانتخابية "تجرى بأجواء آمنة ومستقرة في البلاد"، مؤكدا أنه قبل يومين كانت مشاركة القوات الامنية في الاقتراع الخاص فاعلة، والتي بلغت بحدود 82% تؤكد على التزامهم في هذا المسار الديمقراطي".

وتابع السوداني: حرضنا على وجود مراقبين دوليين، ومؤسسات مهمة اقليمية ودولية من اجل اعطاء صورة ناصعة عن ممارسة الشعب العراقي ومؤسساته الرسمية لهذا الحدث الديمقراطي".