السوداني من أنقرة: حزب العمال محظور ولن نسمح باستهداف دول الجوار

شفق نيوز/ أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن العراق يصنف حزب العمال الكوردستاني كـ"جماعة محظورة"، ولن نسمح لأي جهة باستهداف دول الجوار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للسوداني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تابعته وكالة شفق نيوز.

وقال السوداني، "أكدنا موقفنا الواضح تجاه حزب العمال الكوردستاني كجماعة محظورة، ونرحب بعملية نزع سلاح الحزب، ولن نسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على دول الجوار".

وأضاف السوداني، "ناقشتُ في أنقرة البعد الأمني، حيث إن علاقتنا مع تركيا علاقة جوار، وروابط الجوار باقية مهما تغيرت الظروف".

وتابع، "بحثنا وراجعنا مشروع طريق التنمية، ونحن بصدد إنشاء هيئة لهذا المشروع".

وأكد، أن "زيارتي لتركيا شملت حوارات جادة، ووقعنا مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، ويجب أن يكون هناك تفاهم عادل في ملف المياه".

وأشار السوداني، إلى أن "الحكومة العراقية تنظر لسوريا كجزء من الأمن القومي العراقي، لذلك أكدنا للرئيس السوري جديتنا في مواجهة داعش، وندعو لعملية سياسية شاملة في سوريا والمحافظة على حقوق الأقليات".

ووصل السوداني، صباح اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر مراسم استقبال رسمية شهدت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء مباحثات ثنائية مع الرئيس التركي، كما ترأس وفد العراق في اجتماعات المجلس الأعلى العراقي التركي للتعاون الاستراتيجي، وكذلك رعى مراسم التوقيع على 10 مذكرات تفاهم مع الجانب التركي في مجالات متعددة.