السوداني: حجم السوق الدوائية في العراق تجاوز 3 مليارات دولار

شفق نيوز - بغداد

ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن حجم السوق الدوائية في العراق تجاوز ثلاثة مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة الصحة للصناعة الدوائية في جنوب بغداد، ورعاية اتفاقيات مع شركات عالمية لتطوير تكنولوجيا أدوية السرطان والأمراض المستعصية، و افتتاح (3) مراكز للغسيل الكلوي البريتوني في بغداد ونينوى وأربيل، وإطلاق العمل لخط إنتاج محاليل الغسيل الكلوي البريتوني بمدينة الطب.

وقال السوداني في كلمته، إن "الامن الدوائي لا يختلف عن الامن العسكري والامن الغذائي، فنحن نتحدث عن دواء يجب أن تتوفر فيه الجودة والأمان، وخاصة الادوية المنقذة للحياة".

وأضاف أن "حجم السوق الدوائية في العراق تجاوز 3 مليارات دولار، وهذه كتلة نقدية هائلة تخرج من البلاد"، مؤكدا أن الحكومة مستمرة بدعم واسناد القطاع الخاص بهذا المجال و إلى اعلى المستويات".