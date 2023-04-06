السوداني: توفير تمويل في الموازنة لوزارة الصحة بأرقام غير مسبوقة

شفق نيوز/ ذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن حكومته تولي أهمية للقطاع الصحي من خلال توفير تمويل في الموازنة لوزارة الصحة بأرقام "غير مسبوقة".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، ممثل منظمة الصحّة العالمية في العراق أحمد زويتن، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وقال البيان أن اللقاء شهد استعراض مجمل نواحي التعاون في مجال الرعاية الصحية بين العراق وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، وما تم إنجازه في هذا القطّاع الحيوي لتلبية متطلبات المواطنين.

واضاف أن رئيس مجلس الوزراء التهنئة للمنظمة بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها، مؤكداً أن شعارها بتوفير الصحة للجميع منسجم مع البرنامج الحكومي الذي وضع القطّاع الصحي في مقدّمة أولويات عمل الحكومة.

ونقل البيان عن السوداني قوله، إن الحكومة تحمل قناعة تامة بأهمية تقديم الخدمة الصحية وتعمل من أجل ذلك على عدّة مستويات، منها اعتماد التشغيل المشترك للمستشفيات الكبيرة وفق أحدث أساليب المؤسسات العالمية إلى جانب استكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، ودعم المراكز التخصصية، وتوفير تمويل في الموازنة لوزارة الصحة بأرقام غير مسبوقة، فضلاً عن العمل على تفعيل الضمان الصحّي والبدء بتشغيل برامجه بشكل تجريبي.

من جانبه، أشار زويتن إلى أن المنظمة لمست زخماً كبيراً لدى الحكومة العراقية إزاء القطاع الصحي، بدليل أن أولى زيارات رئيس الوزراء الميدانية كانت لقطاع المستشفيات.

وأكد أن فريقاً من المنظمة قد اتفق مع فريق من وزارة الصحّة العراقية للتخطيط لسبع سنوات قادمة للقطاع الصحي، بما يعود في مخرجاته بالنفع على المواطنين، وييسر من تحقيق التنمية المستدامة في قطّاع الخدمات الصحية.