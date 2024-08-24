السوداني: توجه الحكومة العراقية إلى وضع تشريعات لحماية المدونين

شفق نيوز/ صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، بتوجه الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها الى وضع تشريعات لحماية المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، صنّاع المحتوى المشاركين في مؤتمر (طريق الطوفان) للمدوّنين، الذي استضافته العاصمة بغداد مؤخراً.

وقال في كلمة له خلال اللقاء، إنه قد سبق للمدونين أنْ أسهموا بكشف جرائم داعش، إذ إنّ محاولات إخفاء الحقيقة ستستمر، بموازاة القتل والاستهداف.

وأشار إلى توجه الحكومة إلى وضع تشريعات لحماية المدونين وإسناد عملهم في إطار القانون ودعم المصداقية.