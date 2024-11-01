السوداني تناقش مع أردوغان بـ7 ملفات.. شفق نيوز تكشف تفاصيل اجتماع إسطنبول

شفق نيوز/ في اجتماع مغلق استغرق زهاء ساعتين اليوم الجمعة، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول ملفات عديدة أبرزها تطوير العلاقات بين البلدين وطريق التنمية.

ونقل مسؤول حكومي عراقي لوكالة شفق نيوز؛ عن الرئيس التركي قوله خلال لقائه السوداني؛ إن "تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة الجذور".

وأضاف أن "تطوير العلاقات وتقييم فرص التعاون، وخاصة مشروع طريق التنمية، سيوفر فوائد عديدة لكلا البلدين، سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة بكل تصميم لتحقيق ذلك".

واشار المسؤول العراقي؛ أن أردوغان كرر اهتمامه الكبير بمشروع طريق التنمية الذي طرحه السوداني بعد وصوله لرئاسة الوزراء.

ولفت إلى أن الرئيس التركي اكد على ضرورة وضع آلية لتنفيذ مشروع طريق تنمية الذي سيشكل محور اقتصادي كبيرا في المنطقة كما بين رغبة عدد من الدول في الاستفادة منه وربط الطريق معهم.

ونوه المسؤول العراقي؛ أن الرئيسين ناقشا بشكل مستفيض الآليات والاساليب الكفيلة باستقرار المنطقة وأمنها.

كما أكد الرئيسان على التحرك الدبلوماسي لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة ولبنان وعدم اتساع ساحة الصراع في المنطقة.

ووفق المسؤول الحكومي العراقي؛ ان اردوغان أكد للسوداني حرصه واستعداده لدعم امن واستقرار العراق.

وتابع أن اجتماع الرئيسين ناقش أيضا نتائج الفرق الفنية التي تعمل حالياً على تنفيذ الاتفاقيات التي وقعت في بغداد في أبريل 2024 وبالأخص إطار اتفاق التعاون في مجال المياه واستعدادهم لتنفيذ مشاريع البنى التحتية للمياه واستصلاح الأراضي الزراعية.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مدينة اسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أعلنته الحكومة العراقية في بيان من دون الخوض في تفاصيل اخرى عن الزيارة غير المعلنة مسبقا.

في غضون ذلك؛ قال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، ان زيارة السوداني الى تركيا تستغرق بضع ساعات سيجتمع خلالها مع أردوغان للتباحث بعدة ملفات بعضها تخص الأوضاع في المنطقة.

وهذه ثاني زيارة يجريها السوداني الى تركيا منذ توليه منصبه لرئاسة الحكومة العراقية فقد اجرى في شهر آذار/مارس الماضي زيارته الاولى التي التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.