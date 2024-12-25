السوداني: العراق تمكن من مواجهة التحديات التي حصلت في المنطقة

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، إن العراق تمكن من تجاوز التحديات الاخيرة التي شهدتها المنطقة، والتي كادت أن تعصف بالعالم اجمع.

جاء ذلك في كلمة له القاها خلال تهانيه بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وذلك في اتصال مشترك، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع عدد من رجال الدين المسيحيين في مختلف كنائس محافظات العراق.

وأضاف السوداني، في كلمته، "تمكنا - بفعل تكاتف ووحدة الموقف الوطني - من مواجهة التحديات التي حصلت في المنطقة، والتي كادت آثارها تمتد الى كل دول المنطقة والعالم"، مردفا بالقول "واجهنا تلك التحديات بخطاب وطني موحد مسؤول".

وأضاف "ساهمنا في ابعاد بلادنا عن ساحة الحروب والصراعات".