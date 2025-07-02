السوداني: تركيا وسوريا وافقتا على زيادة الاطلاقات المائية للعراق

شفق نيوز- البصرة

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، موافقة كل من تركيا وسوريا على زيادة اطلاقات الحصة المائية للعراق.

وقال السوداني في تصريح صحفي متلفز على هامش زيارته الى محافظة البصرة، إن الحكومة العراقية باشرت بـ"اجراءات مواجهة شحة المياه بدءا من الحلول الدبلوماسية مع دول الجوار و بالخصوص مع دولة تركيا من خلال الاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية".

وأضاف أنه "حصلت موافقة الحكومة التركية من خلال الرئيس رجب طيب أردوغان على اطلاق حصة مائية تصل بحدود 320 مترا مكعبا في الثانية الى سد الموصل، و350 مترا مكعبا في الثانية من خلال حدودنا مع سوريا".

وتابع السوداني القول إنه، من المؤمل ان تسهم كمية هذه المياه الواصلة الى العراق في معالجة شحة المياه في عمودي دجلة والفرات.

وفي ذات السياق، تلقى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، صباح اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الأمة التركي نعمان كورتولموش، أعلن فيه بدء إطلاق أولى الدفعات المائية الإضافية لنهري دجلة والفرات.

وقال مكتب المشهداني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع المشهداني بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تم التفاهم على زيادة الإطلاقات المائية لتبلغ 420 متراً مكعباً في الثانية.

وأعرب المشهداني عن شكره للرئيس التركي ورئيس مجلس الأمة التركي على سرعة الاستجابة، مشيراً إلى أن تركيا تُعد جاراً مهماً للعراق، وأن آفاق التعاون بين البلدين تنبئ بمزيد من فرص التنسيق المشترك لما فيه مصلحة الشعبين.