السوداني: بناء العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا قرار سيادي واستراتيجي

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بناء العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا وتطويرها بأنه "قرار سيادي واستراتيجي".

جاء ذلك خلال لقائه وفد شركة "ترياكي آغرو" التركية، بحضور المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، والسفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الأخير عبّر خلال اللقاء، عن تهنئته لتوقيع الشركة التركية ومؤسسة التمويل الدولية/ IFC، عقداً لإنشاء مجمّع صناعي يعد الأول من نوعه في العراق لمعالجة المحاصيل الزراعية في ميناء أم قصر، كما أبدى الوفد التركي رغبته للمشاركة في إنشاء مشاريع أخرى بالمجال الزراعي وتقنيات الري الحديثة والطاقة النظيفة.

وأكد السوداني دعم الحكومة لهذه الخطوات الاستثمارية، مبيناً أهميتها في تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل المحلية، ضمن الاستثمار الأمثل للموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين، ودعوة الشركات التركية الأخرى للدخول إلى الساحة الاستثمارية العراقية.

كما بيّن رئيس مجلس الوزراء للوفد التركي أن بناء العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا وتطويرها وفق المنفعة المتبادلة هو قرار سيادي واستراتيجي، سيعزز أمن المنطقة واستقرارها.