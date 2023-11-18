السوداني: بغداد لم تشهد بناء مستشفى منذ العام 1986

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على ضرورة الاهتمام بالملف الصحي وإنجاز مستشفى الفضيلية المتلكئ، وفيما توعد المخالفين عن إنجاز المشروع بعقوبات إدارية، بيّن أن العاصمة بغداد لم تشهد إنشاء أي مستشفى منذ قرابة 4 عقود من الزمن.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، صباح اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى مشروع مستشفى الفضيلية، الذي يعد أحد المشاريع الصحية المتلكئة في العاصمة بغداد، ووقف على أهمّ المشاكل، وأبرزها فنية نتيجة الخلل في الدراسة وفي تصاميم أصل المشروع، ووجه الجهات المعنية بسرعة معالجتها".

وأضاف انه "عقد اجتماعاً في موقع العمل، ضم وزير الصحة ومحافظ بغداد والكادر الهندسي والشركة المنفذة للمشروع، أشار خلاله إلى عناية الحكومة بالملف الصحي، ومحوره الأساسي المتمثل بإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، حيث إنّ بعضها متأخر لأكثر من عشر سنوات، وما رافق ذلك من مشاكل تتعلق بالتصاميم، والشركات المنفذة للمشاريع".

وأكد السوداني "أهمية إكمال المستشفيات المتلكئة في العاصمة بغداد، التي لم تشهد بناء مستشفى منذ آخر مستشفى شُيد عام 1986، ما أثر في مستوى الخدمات الصحية والطبية والعلاجية، مع التنامي السكاني الكبير الذي شهدته خلال أكثر من ثلاثة عقود"، مشيراً إلى "وجود إرادة وتصميم لدى الحكومة لحسم ومعالجة كل المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع المستشفيات المتلكئة في بغداد والمحافظات".

وأوضح رئيس الوزراء أنّ "هذه المشاريع، من خلال الزيارات الميدانية المتحققة لها، تعاني من مشاكل عدة تتعلق بربط الخدمات، مثل الصرف الصحي والكهرباء وتوفير المياه والطرق والكراجات وغيرها".

وتابع البيان ان "السوداني وبعد أن استمع إلى المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل، وجه بمعالجة مشكلة التضخم التي طرأت على أسعار الأجهزة الطبية، والبحث عن أي منفذ لتقديم المساعدة للجهات المنفذة؛ من أجل سرعة إنجاز المشروع".

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بـ"تسهيل إجراءات تسديد مستحقات العاملين الأجانب من خلال فتح حسابات لهم، والتشديد على إكمال العمل في المدة الزمنية التي تم تحديدها".

وأكد أن "أي تلكؤ في الإنجاز سيعرّض المسؤولين عنه لعقوبات إدارية، وكذلك أوعز بحل مشكلة معالجة الصرف الصحي من قبل الدوائر المسؤولة، فضلاً عن تقديم تقرير مفصل في نهاية الأسبوع الحالي، عن سير العمل في مشاريع المستشفيات الثلاثة التي يجري تنفيذها حاليا في بغداد وهي مستشفيات الفضيلية والشعب والحرية، مؤكداً أنه سيتابع، شخصياً، تنفيذ هذه التوجيهات".