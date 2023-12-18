السوداني بعد الادلاء بصوته: الانتخابات المحلية استحقاق مهم لتطبيق اللامركزية

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أن انتخابات مجالس المحافظات استحقاق مهم لتطبيق اللامركزية في البلاد، حاثاً المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وقال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بعد الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع بمنطقة الكرخ في بغداد، "أشكر كل وسائل الإعلام على تغطية العملية الانتخابية"، مشيداً في الوقت ذاته "بدور الأجهزة الأمنية التي بذلت جهودا استثنائية خلال الانتخابات".

وأكد أن "الانتخابات المحلية استحقاق دستوري مهم لتطبيق اللامركزية".

وبين رئيس الوزراء، أن "مجالس المحافظات ركن تنفيذي مهم بالدولة"، داعياً إلى "المشاركة الفاعلة في الانتخابات".

وأضاف، أن "مجالس المحافظات ستكون مساندة للحكومة في برنامجها"، موضحا أن "المفوضية بذلت جهودا استثنائية لإكمال كل المتطلبات العملية الانتخابية".

بدوره، قال مكتبه الإعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني أدلى بصوته في انتخابات مجالس المحافظات، وأطلع على سير العملية الانتخابية في المركز الانتخابي بمدرسة الوطن بالعاصمة بغداد.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق، حيث شرعت المراكز الانتخابية بفتح أبوابها أمام العراقيين لكي يدلوا بأصواتهم.

وجرت يوم السبت الـ16 من شهر كانون الأول الجاري عملية الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية الخاصة بأفراد القوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 حيث هناك 3 محافظات في إقليم كوردستان غير مشمولة بهذه الانتخابات المخصصة للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

كما تجرى الانتخابات المحلية في محافظة كركوك ايضا لاول مرة منذ العام 2005، نظراً لخصوصيتها.

وبدأت السلطات الأمنية، منذ ليلة أمس بحظر حركة الدراجات النارية ومركبات الحمل الكبيرة في الطرق.

وكان مجلس الوزراء قد حدد في مطلع شهر حزيران الماضي يوم 18 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري موعداً لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية للعام 2023.