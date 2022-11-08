السوداني بشأن مقتل المواطن الأمريكي في بغداد: التحقيق مستمر

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي "القائد العام للقوات المسلحة" محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن التحقيقات مستمرة بشأن حادثة مقتل المواطن الأمريكي في بغداد أمس، مؤكداً على أن الأمن "خط أحمر".

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وحضرته وكالة شفق نيوز، "منذ ليلة امس ولغاية الساعة التحقيق مستمر"، موضحاً ان "المواطن الأمريكي كان مقيماً في بغداد وله تواصل مع الناس ويقدم الخدمات في تعليم اللغة الانجليزية".

وأوضح أن "المواطن الأمريكي موجود في بغداد منذ عامين"، مشددا أن "من يريد يختبر الحكومة في مسألة الأمن هو اختبار فاشل وأن الأمن خط أحمر".

ومساء أمس الاثنين، أقدم مسلحون مجهولون، على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، بعد إطلاق النار على سيارة مدنية ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ووجه وزير الداخلية العراقية عبد الامير الشمري يوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة مكون من كبار ضباط وكالة الاستخبارات لمعرفة ملابساتها.