سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السوداني بشأن مقتل المواطن الأمريكي في بغداد: التحقيق مستمر

Category: سیاسة

Date: 2022-11-08T15:04:38+0000
السوداني بشأن مقتل المواطن الأمريكي في بغداد: التحقيق مستمر

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي "القائد العام للقوات المسلحة" محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن التحقيقات مستمرة بشأن حادثة مقتل المواطن الأمريكي في بغداد أمس، مؤكداً على أن الأمن "خط أحمر". 

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وحضرته وكالة شفق نيوز، "منذ ليلة امس ولغاية الساعة التحقيق مستمر"، موضحاً ان "المواطن الأمريكي كان مقيماً في بغداد وله تواصل مع الناس ويقدم الخدمات في تعليم اللغة الانجليزية".

وأوضح أن "المواطن الأمريكي موجود في بغداد منذ عامين"، مشددا أن "من يريد يختبر الحكومة في مسألة الأمن هو اختبار فاشل وأن الأمن خط أحمر".

ومساء أمس الاثنين، أقدم مسلحون مجهولون، على قتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، بعد إطلاق النار  على سيارة مدنية ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

ووجه وزير الداخلية العراقية عبد الامير الشمري يوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة مكون من كبار ضباط وكالة الاستخبارات لمعرفة ملابساتها.

related

بعد اجتماع الإطار مع قاآني.. "التمسك بترشيح السوداني.. إلا إذا"

Date: 2022-07-27 18:14:18
بعد اجتماع الإطار مع قاآني.. "التمسك بترشيح السوداني.. إلا إذا"

السوداني: سأصوت برفض استقالة الحلبوسي وبرنامجنا يطابق أهداف الصدر

Date: 2022-09-27 19:07:18
السوداني: سأصوت برفض استقالة الحلبوسي وبرنامجنا يطابق أهداف الصدر

إحسان العوادي مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء

Date: 2022-11-04 10:22:44
إحسان العوادي مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء

الإطار يستجيب للصدر وفق 4 شروط.. منها: التخلي عن محمد شياع السوداني مقابل "وزير القائد"

Date: 2022-08-26 19:40:42
الإطار يستجيب للصدر وفق 4 شروط.. منها: التخلي عن محمد شياع السوداني مقابل "وزير القائد"

على خلفية "سرقة القرن".. السوداني يأمر بنقل مدير عام تحقيقات النزاهة ويحيل ملفه إلى المحكمة

Date: 2022-11-06 13:00:05
على خلفية "سرقة القرن".. السوداني يأمر بنقل مدير عام تحقيقات النزاهة ويحيل ملفه إلى المحكمة

المالكي: انتخاب رشيد وتكليف السوداني خطوة مهمة في بناء الدولة

Date: 2022-10-13 19:44:46
المالكي: انتخاب رشيد وتكليف السوداني خطوة مهمة في بناء الدولة

السوداني يتعهد بحماية الشركات العالمية "من أية محاولات تعرقل عملها"

Date: 2022-10-24 09:49:23
السوداني يتعهد بحماية الشركات العالمية "من أية محاولات تعرقل عملها"

الخارجية الأمريكية تهنئ السوداني: مستعدون لمواجهة تحديات العراق معا

Date: 2022-10-28 05:03:18
الخارجية الأمريكية تهنئ السوداني: مستعدون لمواجهة تحديات العراق معا