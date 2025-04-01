السوداني بادر في الاتصال.. كشف تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء العراقي مع الشرع

شفق نيوز/ كشفت الرئاسة السورية، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وأكد الجانبان، بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عمق الروابط التاريخية والشعبية والاقتصادية التي تجمع سوريا والعراق، مشددين على أهمية "فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية ومنع التوتر في المنطقة".

كما هنأ رئيس الوزراء العراقي، الرئيس السوري بمناسبة عيد الفطر، وتمنى له وللشعب السوري دوام الأمن والاستقرار والتقدم، كما رحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكداً موقف العراق الثابت في دعم أمن سوريا وسيادتها.

وأضاف البيان السوري، أن "الاتصال تناول ملف أمن الحدود والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات"، حيث شدد الطرفان على "ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين لمنع أي تهديدات قد تؤثر على استقرارهما".

من جانبه، أكد الشرع، "التزامه بتطوير العلاقات الثنائية مع العراق"، مشيراً إلى "احترامه لسيادة بغداد وحرصه على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات وتوطيد العلاقات السياسية بين البلدين".

وفي ختام الاتصال، جدد العراق، على لسان السوداني، موقفه الداعم لسوريا، مشيراً إلى "أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي الشهر الماضي، استقبل العراق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في زيارة كانت الأولى منذ تولي رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الحكم في سوريا.

وأكد الشيباني، أن الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع جادة في تعزيز روابط العلاقة مع العراق، مؤكداً في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين وحضرته وكالة شفق نيوز، أن "سوريا والعراق يجب أن يقفا معا لمنع أي تدخل في شؤونهما الداخلية".

وجاءت زيارة الشيباني إلى بغداد في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا، وفق ما ذكره مصدر حكومي عراقي للوكالة، أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على الملف الأمني، خاصة مع تصاعد المخاوف العراقية من تمدد الجماعات الإرهابية في البادية السورية.