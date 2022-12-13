السوداني: انفتاح العراق على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وفد مؤسسة التمويل الدولية/IFC، برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط في المؤسسة، أفتاب أحمد.

وذكر بيان صادر عن مكتب الاعلامي السوداني اليوم، أنه جرى خلال اللقاء التباحث في أوجه التعاون المالي والاقتصادي المختلفة بين العراق ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء لوفد المؤسسة، انفتاح العراق على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية، وتعزيز الشراكة الإقليمية مع الدول والمنظمات، لما فيه مصلحة الشعب العراقي والشعوب الصديقة.

وأشار إلى أنّ الحكومة عازمة على تنفيذ برنامجها المتضمن الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص من أجل أن يلعب دوره الإيجابي كاملاً، بالإضافة إلى تقوية البيئة الجاذبة للاستثمارات في العراق.

وأعرب وفد المؤسسة من جانبهم، عن تأكيد الرغبة بالشراكة مع العراق، واستكمال التعاون في برامج التنمية، بما يعزز البنى التحتية والتنمية طويلة الأمد لاقتصاد العراق.