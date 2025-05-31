السوداني: انخفاض نسبة البطالة إلى 13% في العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن معدلات البطالة انخفضت إلى 13 بالمئة في البلاد، مؤكداً التزام حكومته بدعم السلع المصنعة محليا داخل العراق.

جاء ذلك خلال افتتاحه مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد على الطريق الدولي السريع.

وتتضمن المرحلة الأولى المكتملة مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20%) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، فيما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار.

وتخطط الشركة إلى زيادة عدد العاملين إلى أكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في انتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار.

وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح المصانع، إن القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة، مبينا أن "نسبة البطالة انخفضت إلى (13%) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي".

وأكد، استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص، مردفا بالقول: يتواجد ممثلون عن القطاع الخاص في كل جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويشاركون في المقترحات وصنع القرار.

كما اشار السوداني، إلى أن القطاع الخاص بحاجة الى مساعدة الدولة في اكمال البنى التحتية من أجل إطلاق المشاريع، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج من أجل تصديره للخارج.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، بالقول إن: الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة، مشددا على أنه " يجب تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم".