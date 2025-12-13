السوداني: انتهاء مهمة "يونامي" لا تعني نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة

شفق نيوز - بغداد

أعتبر رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم السبت، انتهاء مهام أعمال بعثة "اليونامي" في العراق لا تعني نهاية الشراكة بين البلاد ومنظمة الأمم المتحدة، مرحبا في الوقت ذاته باختيار الرئيس السابق برهم صالح ليكون المفوض السامي الجديد لشؤون اللاجئين.

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك عقده السوداني مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق "اليونامي".

وقال السوداني في التصريح، "نثمن عاليا مسيرة بعثة (اليونامي) في العراق منذ تأسيسها في العام 2003 في بلد عانى عقواً من الدكتاتورية والحروب والإرهاب، لكن العراق خرج منتصراً بتضحيات ابنائها وشجاعتهم".

وأضاف أن انتهاء مهمة بعثة (اليونامي) لا تعني نهاية الشراكة بي العراق والأمم المتحدة، وإنما تمثل بداية فصل جديد من التعاون و خصوصا في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي الشامل، وتقديم المشورة"، مردفا بالقول إن "علاقتنا مع الأمم المتحدة من خلال بعثة (اليونامي) كانت محورية وفعّالة لتلبية احتياجات العراق ومساعدته، حتى بلغ مرحلة الاعتماد على نفسه بشكل كامل".

ومضى السوداني بالقول إن "ملف العلاقة اليوم انتقل من جهود ادارة الازمات الى جهود التخطيط التنموي طويل الأمد، والاعتماد على الجهود الذاتية (..) بتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بجهود العراقيين رغم مختلف التحديات".

وزاد قائلا "نجحنا في ترسيخ دعائم الديمقراطية عبر إجراء الانتخابات النيابية السادسة، وقبلها كانت انتخابات مجالس المحافظات، وبرلمان اقليم كوردستان"، معتبرا أن "هذا يؤكد التزامنا بالدستور والقانون".

كما أشار السوداني الى أن "الانتخابات الاخيرة وصفت بأنها الأكثر تنظيماً ومصداقية وجرت في اجواء حرة، كما انها سجلت زيادة ملحوظة بنسبة المشاركة حيث تجاوزت 56 بالمائة".

واستطرد رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق، "نتطلع الى اقامة علاقات مع الأمم المتحدة تقوم على أُسس شراكة متوازنة، والاحترام المتبادل، وعبر برامج مشتركة نحو شراكة داعمة تركز على التنمية المستدامة".

وتابع بالقول "اعتمدنا خلال هذه الفترة الحرجة والحساسة في المنطقة والعالم سياسة خارجية متوازنة أساسها تأمين المصالح وحفظ السيادة، وتمكنا من تعزيز وتطوير علاقتنا الاقليمية والدولية، وتجنيب البلاد تداعيات الصراع والأزمات في المنطقة".

واعرب السوداني عن ترحيبه باختيار رئيس الجمهورية السابق للعراق برهم صالح لشغل منصب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائلا إن هذه الخطوة "تعني الكثير في دعم هذا الملف الانساني والمهم، وان يساهم العراق في شخصياته السياسية والاعتبارية في وضع الحلول، وتقديم الدعم والعون الأممي للاجئين، ليس في المنطقة فحسب، وانما في العالم أجمع".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حديثه بالقول أنه "اعتزازاً بدور الأمم المتحدة وتضحياتها، خصوصاً الراحل سيرجيو دي ميلو ورفاقه، نعلن عن تسمية أحد شوارع العاصمة بغداد الممتد من تقاطع دار الضيافة إلى تقاطع مستشفى ابن سينا بشارع الأمم المتحدة".

واختتم السوداني تصريحه بالقول، إنه "سيتم وضع نصب تذكاري إلى جانب نصب الجندي المجهول تكريماً لدور الأمم المتحدة في العراق في السنوات السابقة".