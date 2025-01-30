السوداني: الإصلاحات الاقتصادية فتحت الساحة لعمل الشركات المصرية بالعراق

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن الإصلاحات الاقتصادية بكل أبعادها فتحت الساحة لعمل الشركات المصرية في العراق.

وقال السوداني، خلال كلمته في الملتقى الاقتصادي العراقي المصري، بحضور نظيره المصري مصطفى مدبولي، ووردت لوكالة شفق نيوز، إن "العلاقات التاريخية والحضارية بين العراق ومصر، عميقة جدا، والصلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل أساساً متيناً للشراكة الثنائية والفرص المتبادلة، خاصة أمام القطاع الخاص للعمل في الميادين الاقتصادية كافة، سواء في العراق أو في مصر".

ووفقا للمكتب الإعلامي للسوداني، فإن "الملتقى الاقتصادي العراقي المصري، الذي أُقيم في بغداد اليوم الخميس، عقد مشاركة غرفتي التجارة العراقية والمصرية، وحضور أكثر من 300 رجل أعمال من البلدين، وخُصص لبحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وتابع السوداني في كلمته، أن الإصلاحات الاقتصادية، بكل أبعادها، المصرفية والإدارية والضريبية والاستثمارية، قد فتحت الساحة لعمل الشركات المصرية، والشراكات البارزة مع القطاع الخاص العراقي، الذي نسعى إلى أن تمتد نشاطاته نحو المزيد من الفرص ومجالات العمل في الساحة المصرية أيضاً".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، خلال الملتقى "وجود إرادة سياسية وشعبية مصرية للتعاون والشراكة مع العراق، ليكون قلعة صناعية وزراعية واقتصادية وخدمية مزدهرة، مشيراً إلى الظروف التي تمر بها المنطقة حالياً، والتي تحتّم الاتجاه نحو التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي لما فيه مصلحة الشعبين، العراقي والمصري، نحو المزيد من الرقي والتنمية".