السوداني يصل الى المثنى ويُدشن عدداً من المشاريع في قطاعات متنوعة

شفق نيوز - المثنى

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة المثنى.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني، فإن الزيارة تهدف "لافتتاح وإطلاق مشاريع في قطاعات متنوعة، واللقاء بعدد من شيوخ عشائر المحافظة ووجهائها.

وعند وصوله اطلق السوداني العمل التنفيذي لمشروع تأهيل طريق السماوة- السلمان- منفذ الجميمة الحدودي بمحافظة المثنى بطول 219 كم ذهاباً وإياباً.

وحضر مراسم الإطلاق محافظ المثنى مهند العتابي، الذي ذكر في تصريح له، أن المشروع يُعدّ من أهم المشاريع الإستراتيجية للمحافظة، لما له من دور في تنشيط الحركة الاقتصادية في بادية المثنى وتسهيل حركة النقل نحو المنفذ الحدودي، مشيداً باهتمام رئيس الوزراء بالمشاريع الحيوية.

كما وافتتح رئيس مجلس الوزراء مستودع السماوة للمنتجات والمشتقات النفطية بطاقة خزن 75 ألف م3 .