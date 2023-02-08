السوداني الى الامارات بحثاً عن "شراكة مستدامة"

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة إلى دولة الإمارات بحثاً عن "شراكة مستدامة"، مشيرا في ذات الوقت إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين يفوق 16 مليار دولار.

وقال السوداني، في تصريحات صحفية له اليوم، إن "زيارتنا إلى الإمارات ستأتي بحثاً عن شراكة مستدامة لصالح بلدينا وشعبينا"، مؤكدا "نحن لا ننسى دور الإمارات الدبلوماسي لدعم العراق".

وأضاف "ستتطرق مباحثاتنا مع الأشقاء في الإمارات إلى تبادل الخبرات في شتى المجالات"، لافتا الى ان "الإمارات تعد من أبرز الشركاء التجاريين للعراق".

وبين أن "حجم التبادل التجاري بين العراق والإمارات يفوق 16 مليار دولار"، موضحا أن "الزيارة تأتي تأكيداً على رغبة العراق الصادقة في استمرار وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات".

وكشف السوداني أنه سيناقش "مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التطورات السياسية والدبلوماسية الأخيرة في المنطقة والنتائج الإيجابية من (قمة بغداد 2)"، مشددا على أن "الزيارة تهدف للتأكيد على إصرار الحكومة العراقية على مواجهة الفساد".