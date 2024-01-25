السوداني: الوقت قد حان للانتقال إلى العلاقات الثنائية مع جميع دول التحالف الدولي

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، إن "الوقت قد حان للانتقال إلى العلاقات الثنائية مع جميع دول التحالف الدولي" المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، وذلك بعد إنهاء تواجد قوات تلك الدول في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه قبل ظهر اليوم، وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس والوفد المرافق له، حسبما أعلنه المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أن السوداني عبّر، خلال اللقاء، عن أهمية العلاقات العراقية الإسبانية، والسعي إلى تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات، مشيراً إلى تبادل الزيارات الناجحة بين المسؤولين في البلدين، وآخرها زيارة رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز إلى بغداد الشهر الماضي.

وأكد رغبة العراق في اجتذاب الشركات الإسبانية للإسهام في المشروعات التنموية والبُنى الستراتيجية في العراق، وفي مقدمتها مشاريع ميناء الفاو الكبير، والمدينة الصناعية، وطريق التنمية، وفقاً لما تتمتع به هذه الشركات من خبرة وسمعة في الأداء والتنفيذ.

وجدد رئيس مجلس الوزراء موقف العراق إزاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، مبيّناً أن التنظيم الإرهابي لم يعد يشكل خطراً على الدولة العراقية، وأن قواتنا المسلحة قادرة على الاضطلاع الكامل بمهام حفظ الأمن والاستقرار وصد التهديدات، وأن الوقت قد حان للانتقال إلى العلاقات الثنائية مع جميع دول التحالف.

كما ثمّن السوداني موقف إسبانيا من "العدوان" في غزّة، داعياً إلى تكثيف الضغط الدولي للحيلولة دون انتشار الصراع، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

من جانبه، نقل الوزير ألباريس تحيات رئيس الوزراء الإسباني إلى سيادته، مؤكداً رغبة حكومته في تطوير العلاقات، وتعزيز عمل اللجنة العراقية الإسبانية المشتركة، والتطلع إلى انطلاق الجولة الرابعة من الحوار الثنائي بين البلدين.

كما أشار وزير الخارجية الإسباني إلى عمل المستشارين الإسبان في العراق ضمن التحالف الدولي، مؤكداً مساندة حكومته لأي قرار يتخذه العراق بهذا الشأن، وأن العراق شريك أساس لبلاده، ومازال السعي مستمراً لإيجاد المزيد من فرص الشراكة.

وأوضح أن بلاده تبذل الجهود في سبيل وقف إطلاق النار في غزّة، وفك الحصار عن السكّان، والدعوة إلى مؤتمر سلام شامل لإقامة دولة فلسطينية.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد أكد في أكثر من مناسبة البدء بإجراء حوار مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمته في البلاد.

وأمس الأربعاء، تسلمت وزارة الخارجية العراقية، رسالة وصفتها بـ"المهمة" من الحكومة الامريكية نقلتها السفيرة الينا رومانسكي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء "سيدرس هذه الرسالة"، وفق ما أعلنه وزير الخارجية العراقي.

وعقب ذلك، ترأس السوداني، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور وزير الخارجية، جرت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.

وقالت أربعة مصادر لرويترز، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية، وهي خطوة في عملية توقفت بسبب الحرب في قطاع غزة.

ويشهد العراق، وهو من الدول القليلة التي تعد حليفة لكل من طهران وواشنطن، تصاعدا في الهجمات المتبادلة بين فصائل مسلحة والقوات الأميركية منذ اندلاع الحرب في غزة، إذ تسعى الفصائل إلى الضغط على الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل.

وتعرضت القوات الأميركية في سوريا والعراق لنحو 150 هجوما شنتها فصائل متحالفة مع إيران، وشنت الولايات المتحدة سلسلة من الهجمات للرد على ما تتعرض له وكان آخرها، الثلاثاء.

وحمل العنف المتصاعد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، للدعوة إلى سرعة خروج قوات التحالف الذي تقوده واشنطن عبر المفاوضات، وهي عملية كانت على وشك الانطلاق العام الماضي لكن الحرب في غزة أدت إلى تعثرها، وفق ما نقلته رويترز.

ولم تكن واشنطن ترغب في التفاوض على انسحاب محتمل بينما تتعرض لهجمات، إذ تخشى من أن يبدو أي تغيير في المهمة وكأنه يحدث تحت ضغط، الأمر الذي من شأنه أن يعطي جرأة لمنافسين إقليميين من بينهم إيران، بحسب رويترز.

وقال مصدران لرويترز إن الحسابات تغيرت وسط إدراك أن الهجمات لن تتوقف على الأرجح وأن الوضع الراهن يؤدي إلى تصعيد مطّرد.

وذكر مسؤول أميركي للوكالة ذاتها أن اللجنة ستسمح بالتقييم المشترك لقدرة قوات الأمن العراقية على قتال تنظيم داعش "وتحديد طبيعة العلاقة الأمنية الثنائية".

وتنفذ الهجمات بقيادة فصائل مسلحة عراقية تربطها صلات وثيقة بإيران وأغلبها غير ممثلة في البرلمان أو الحكومة لكنها تتمتع بتأثير على عملية صنع القرار.

ويأمل مسؤولون عراقيون وأميركيون أن يسهم بدء المحادثات رسميا في تخفيف الضغط السياسي على حكومة السوداني وربما تقليل الهجمات على القوات الأميركية، وفق تعبير رويترز.