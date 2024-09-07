السوداني: الوصول لتفاهمات نهائية لتنفيذ مشروع إنتاج 10 آلاف ميغاواط من الطاقة

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، إن حكومته توصلت الى تفاهمات نهائية بشأن مشروع الموديل الاقتصادي الذي سيُعلن للقطاع العام لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة يصل الى 10 آلاف ميغاواط في العراق.

جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاقه، الأعمال التنفيذية في 3 مشاريع للدورة المركبة بقطاع الكهرباء، في بغداد وديالى والأنبار، خلال زيارته لمحطة كهرباء جنوب بغداد.

وذكر السوداني في كلمته، أن ملف الطاقة يمثل قاعدة لأي خطّة تنموية، وقد رصدت الحكومة التخصيصات المالية لتطوير كل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، كما قطعت أشواطاً مهمة في مجال استغلال الغاز المصاحب، من خلال التعاقدات مع توتال أو الجولة الخامسة وملحقها، والجولة السادسة، إضافة إلى الجهد الوطني، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى التوجه نحو اعتماد موديل اقتصادي يحقق العدالة بين الدولة والمستثمر، وينظم عملية الاستهلاك، مؤكداً الوصول إلى تفاهمات نهائية بخصوص الموديل الاقتصادي الذي سيُعلن أمام القطاع الخاص والشركات المحلية والأجنبية، لتنفيذ (مشروع إنتاج 10 آلاف ميغاواط) من الكهرباء، حيث قدمت الوزارة رؤيتها النهائية بخصوص مشاريع النقل والتوزيع.

وبين السوداني التوجّه نحو مشاريع الطاقة المتجددة، والصديقة للبيئة، حيث يعمل فريق مختص لتحويل المقرات الحكومية نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية، وقد قدّمت شركات عالمية رصينة عروضاً لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المحافظات، وضمن نموذج اقتصادي سيجري اعتماده.