السوداني: الموقف المائي في العراق ليس بأحسن حال .. أبو الغيط يوجه دعوة لثلاث دول

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، الوضع المائي في العراق بأنه "ليس بأحسن حال" جراء تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وتفاقم التصحر بفعل تغير المناخ، مجددا دعوته الى الدول المتشاطئة إلى التعاون والتنسيق المشترك لتأمين حصة مائية عادلة للبلاد.

جاء ذلك في كلمة للسوداني ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم في مؤتمر بغداد الدولي وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال تميم في كلمته، إن "التحديات التي تواجه بلداننا في مجال الموارد المائية هي تحديات صعبة، ومعقدة، بل تزداد تعقيدا يوما بعد يوم يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات الحاجة الى المياه مع ارتفاع تعداد السكان الأمر الذي يشكل ضغطا على موارد المياه، ولا سيما بما يرتبط بالأمن الغذائي، وما ينجم عن التغيرات المناخية".

تتمة..