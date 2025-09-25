السوداني والمشهداني يشيدان بـ"الاتفاق النفطي التاريخي" مع إقليم كوردستان

شفق نيوز- بغداد

أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الخميس، بـ"الاتفاق النفطي التاريخي" بين بغداد وأربيل.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني للمشهداني بحضور رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح البيان، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلاد وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دعم خطوات الحكومة بإنجاز ملفاتها الخدمية والاقتصادية والتنموية، والتأكيد على أهمية توحيد الخطاب والمواقف لدعم الاستقرار السياسي والمجتمعي".

وأشار إلى أن "اللقاء شهد الإشادة بالاتفاق التاريخي بتسلّم وزارة النفط الاتحادية النفط المنتج من حقول إقليم كوردستان العراق، وتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي، وأثر هذه الخطوة في التنمية وتنوع منافذ تصدير النفط الخام، وترسيخ العدالة في توزيع عائدات النفط".

ولفت البيان إلى أن "اللقاء ناقش أيضاً الاستعدادات الجارية لإنجاح إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الثاني المقبل، والتي ستكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

هذا وكشف مصدر في قسم الإنتاج بشركة نفط الشمال، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن آلية تصدير نفط إقليم كوردستان عقب التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شركة نفط الشمال ستتسلم النفط المنتج في إقليم كوردستان عند منطقة زاخو الحدودية، ليتم ضخه عبر خط الأنابيب العراقي النفطي (IT1-1) وصولاً إلى ميناء جيهان التركي".

وأوضح أن "شركة نفط الشمال ستتولى عملية التصدير الفني حصراً، فيما ستتولى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) عملية البيع والإشراف التجاري على العوائد".

وأضاف أن "هذه الآلية ستضمن توحيد صادرات العراق النفطية، وتضع جميع العوائد تحت مظلة الخزينة العامة للدولة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات المالية، ويعالج التباين الذي كان قائماً خلال السنوات الماضية".

وأشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بيان ورد للوكالة بـ"الجهود التي بذلتها الفرق والوفود من الأطراف كافة وخصوصاً شعب كوردستان الصامد، ليعود الإقليم للارتباط بأسواق النفط العالمية".

وأوضح أن "في هذا اليوم التاريخي أُزيل عائق رئيسي أمام تأمين المستحقات المالية لشعب كوردستان. ومع استئناف تصدير نفط الإقليم، نؤكد على ضرورة الإيفاء بكافة الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلن مساء اليوم الخميس، التوصل لاتفاق نفطي وصفه بـ"التاريخي" مع إقليم كوردستان، فيما أشارت وزارة النفط الاتحادية إلى أن هذا الاتفاق يأتي ثمرة جهود مستمرة خلال الأشهر الماضية لوضع آليات واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في الإيرادات.

ويذكر أن وزارة الموارد الطبيعية في كوردستان ووزارة النفط العراقية وشركات النفط، وقعت الاثنين الماضي، اتفاقية ثلاثية، تمهد لاستئناف تصير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان النفطي.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أعلنت مساء يوم الخميس، أن استئناف تصدير نفط الإقليم سيبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة.

يشار إلى أن صادرات نفط إقليم كوردستان قد توقفت في 25 آذار/مارس 2023، إثر قرار تحكيم دولي ألزم تركيا بعدم السماح بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

ومنذ ذلك التاريخ، تعطلت شحنات تقدَّر بنحو 450 ألف برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من الإقليم و50 ألفاً من حقول كركوك الشمالية، حيث تسبب هذا التوقف بخسائر مالية يومية تجاوزت 30 مليون دولار، وفق تقديرات غير رسمية.