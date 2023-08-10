السوداني يحدد موعد انتفاء الحاجة للغاز المستورد والاعتماد على الإنتاج العراقي

شفق نيوز/ صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بأنه في غضون مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات سيتمكن العراق من تحقيق استقلاليته في الطاقة ويعتمد على إنتاجه من الغاز في توفير الطاقة.

حديث السوداني ألقاها خلال مراسم افتتاح، وحدتين مركبتين في محطة كهرباء العمارة الغازية بمحافظة ميسان، التي وصلها صباح اليوم.

وقال السوداني، إن: هذا المشروع سيرفد المنظومة بطاقة جديدة تبلغ 250 ميغاواط.

وأضاف أن هذه المشاريع الستراتيجية ستُسهم في تقليل إنفاق الموازنة التشغيلية، خاصة ما يتعلق باستيراد الغاز، وهي من المشاريع المستمرة منذ عام 2019، وتأتي ضمن توجه الحكومة لإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة.

كما أشار السوداني إلى أن توجه الحكومة ووزارة الكهرباء، خلال المرحلة الماضية، ركز على تنفيذ مشاريع الدورة المركبة، وقد تم توقيع المرحلة الأولى لإنتاج ما يقارب 1140 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المؤمل توقيع المرحلة الثانية من مشاريع الدورة المركبة؛ حتى يصل إجمالي الطاقة إلى 4 آلاف ميغاواط ستنفذ بدون الحاجة إلى وقود إضافي.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أنّ الحكومة مستمرة على أكثر من صعيد لتحسين واقع منظومة الكهرباء، مؤكداً أن كلّ المشاكل والأزمات التي تعرضت لها منظومة الكهرباء هي خارج إرادة الوزارة، بسبب إشكالية استيراد الغاز، الذي عالجته الحكومة عبر قرارات تتخذ لأول مرة، حيث تم حسم موضوع تسديد المستحقات من خلال المقايضة بالنفط الخام والأسود مع الجارة إيران، التي تورّد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات.

كما نوه إلى الحلول المستقبلية والدائمية لاستثمار الغاز الذي يحرق ولا يستثمر، عن طريق عقد توتال أو الجولة الخامسة أو العقود التي من المؤمل توقيعها قريباً، وسيكون العراق أمام استحقاق مهم، وهو انتفاء الحاجة للغاز المستورد خلال مدة لا تزيد عن 3 سنوات حال إكمال هذه المشاربع، التي ستوفر أيضاً استقلالية الطاقة والاعتماد على الغاز العراق.