السوداني: المشاريع المتلكئة أمرٌ لا يمكن القبول به ويتطلب المعالجة الفورية

شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، إن المشاريع المتلكئة أمرٌ لا يمكن القبول به، ويتطلب المعالجة الفورية، مشيرا الى أن الأهمية يجب أنْ تُمنح لمشاريع القطّاع الصحّي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمسؤولي الدوائر الخدمية والقطّاعية في محافظة صلاح الدين، عُقد في مبنى المحافظة بحضور المحافظ، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستمع السوداني إلى عرض مفصّل عن الواقع الخدْمي والاقتصادي للمحافظة، وأهمّ المشكلات التي تواجهها، والحلول الكفيلة بتجاوزها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "زياراته للمحافظات تستهدف الاطّلاع الميداني وتشكيل الفرق التي تتابع التلكّؤ في المشاريع، وتقديم الخدمات أوّلاً بأوّل"، مشدداً على أنّ "المشاريع المتلكئة أمرٌ لا يمكن القبول به، ويتطلب المعالجة الفورية".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء، أن "الأهمية يجب أنْ تُمنح لمشاريع القطّاع الصحّي، فلا يمكن القبول باضطرار المواطن للسفر للعلاج، بينما مشاريع المستشفيات في المحافظة تشهد تعثراً".

وأوضح أن "المنهاج الوزاري جعل من محاربة الفقر بكل اشكاله أولوية، وأيضا العمل على تحسين واقع الفئات الهشّة التي تحتاج إلى رعاية أكبر من قبل الدولة".

وحثّ السوداني مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في صلاح الدين على بذل المزيد من الجهود من أجل خدمة أهالي المحافظة، والتواجد ميدانياً في مفاصل العمل، وتفعيل منافذ شكاوى المواطنين والتعاطي معها.