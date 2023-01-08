السوداني: القوات العراقية خاضت ملحمة قل نظيرها في التاريخ لتحرير البلاد من داعش

شفق نيوز/ وصف القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، الحرب التي خاضتها القوات العراقية ضد تنظيم داعش بأنها "قلّ نظيرها في التاريخ"، مؤكداً أن البرنامج الحكومي يتضمن تطوير الجيش تكنولوجياً وميدانياً.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير قال خلال حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى الدورة 111، الذي أقيم في مقر الكلية بالرستمية جنوب شرقي بغداد، "يمرّ العام الثاني بعد المائة، على تأسيس جيشنا العراقي البطل، حامي سارية العراق، وموضع ثقة الأمّة وجدارها الساند، وتمرّ هذه الذكرى، ونحن في نعمة الاستقرار، الذي لم يتحقق إلّا بتضحيات ودماء غالية قدّمها جيشنا الى جانب كل صنوف القوّات المسلحة".

واضاف "مرّ جيشنا العراقي بتحدّيات ومنعطفات حاولت كسر إرادته، وتآمرت الدكتاتورية بالضّد منه، والإساءة لتاريخه المشرّف"، مشيرا الى ان "جيشنا اختار الوقوف الى جانب الشعب دائماً، والى جانب قضايا الأمّة العادلة، ودافع عن استقلال العراق، وساهم في حماية الأرض العربية في ميادين مختلفة".

وتابع السوداني "واصل جيشنا مسيرته ليؤمّن السيادة الكاملة، ويقف مع الدستور والعملية الديمقراطية وبناء العراق الجديد، وسجلت قواتنا المسلحة، وجيشنا الباسل، عبر النصر على الإرهاب واستعادة كامل أرضنا، ملحمة قلّ نظيرها في التاريخ".

وأكد السوداني "حقٌّ علينا أن نستذكر دماء الشهداء، شيبًا وشباباً، وهم يهرعون غير آبهين للموت، في لحظة تاريخية فارقة، صنعت المستقبل، واستجابت لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها الإمام السيد السيستاني، والتي حفظت للوطن مقدّساته ومواطنيه بكل تنوّعهم".

ولفت إلى أن "العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع كلّ قوى الخير والسلام بالعالم. ولقد طويت تلك الفترة السوداء التي عاثت بالعراق والمنطقة خراباً ودماراً".

وقال "نحتفل اليوم بتخرّج الدورة 111 في الكلية العسكرية الأولى مصنع الابطال، لتتزامن مع ذكرى تأسيس الجيش، نحتفل والعراق مُعافى بكم، ومازالت المسؤولية كبيرة في البناء والاعمار".

وأوضح السوداني "أولينا في البرنامج الحكومي، رفع قُدرات جيشنا، والعمل على التطوير التكنولوجي والميداني للأسلحة القتالية، وإشراك القادة والضبّاط والمراتب في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية".

وختم بالقول "هذه المناسبة تدعونا للتأكيد على أهمية التلاحم بين قواتنا المسلّحة والمواطنين، وأتقدم الى أبناء شعبنا والى أبطال الجيش العراقي، قادة وضبّاطا ومراتب بالتهنئة، بمناسبة ذكرى تأسيس جيشنا، وأقف وقفة إجلال عرفاناً لشهدائنا الأبرار".