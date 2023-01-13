السوداني: وقعنا عقداً مع "سيمنز" لزيادة انتاج الكهرباء ونؤسس لعلاقة استراتيجية مع ألمانيا

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، توقيع عقد بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة سيمنز الألمانية لزيادة الطاقة الانتاجية من التيار الكهربائي.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار جمهورية المانيا الاتحادية أولاف شولتس، إن "الاجتماعات في المانيا تؤسس لعلاقات وشراكة استراتيجية بين العراق والمانيا"، مبيناً ان "العلاقة بين البلدين متميزة".

واوضح ان "ألمانيا قدمت دعما واضحا للعراق في الحرب ضد داعش".

وتابع ان "الحكومة الحالية وضعت أولوياتها في الاصلاح الاقتصادي ونحن جادون بتنفيذه وجانب مهم من هذا الاصلاح هو تنويع مصادر الدخل".

وأكد السوداني، "سعي الحكومة العراقية للاستثمار في الغاز المصاحب للنفط والغاز الطبيعي وقطاع البتروكمياوات وهذه الجوانب تتيح فرص العمل والعراق يمتلك القادرة على ان يكون محورا للاقتصاد في المنطقة والعالم ولدينا تجربة واضحة مع شركة سيمنز".

وتطرق السوداني الى موضوع استرداد المطلوبين والاموال المهربة وقال، إنها "ضمن حملة حكومة في مكافحة الفساد المالي والاداري فضلا عن استرداد الاثار".

وقال، رئيس الوزراء العراقي، "خلال هذه الزيارة تطرقنا الى ملف مهم وهو الاستفادة من التجربة الالمانية في الطاقة المتجددة ومواجهة التغيرات المناخية على مستوى شح المياه وتقليص الحصص المائية لنهري دجلة والفرات الامر الذي ادى الى زيادة نسب التصحر".

وأضاف، "اكدنا حرص الحكومة على منهج العلاقات الخارجية ودورنا الريادي ودورنا الطبيعي في تقرب وجهات النظر وخفض التوترات الذي يسهم في الاستقرار بالمنطقة والعالم ونثمن دعم الحكومة الالمانية في هذا الاطار".