السوداني: العراق مستمر في استقبال المواطنين اللبنانيين

شفق نيوز/ أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن العراق يواصل استقبال المواطنين اللبنانيين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم، مجددا دعمه الثابت للبنان.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، السفير اللبناني لدى العراق علي الحبحاب، وجدد تعازيه للحكومة والشعب اللبنانيين في رحيل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأكد السوداني، أن الموقف العراقي الثابت والمبدئي إلى جانب لبنان في محنته ينطلق من وشائج تربط الشعبين الشقيقين، ومن عدالة القضية التي يدافع فيها جميع اللبنانيين عن أرضهم.

وأشار إلى أن العراق مستمر في استقبال المواطنين اللبنانيين الذين اضطرّتهم الظروف إلى مغادرة بلادهم، ويواصل تقديم المساعدات الضرورية والإنسانية لدعم صمود الشعب اللبناني.

كما أشار إلى أن العراق سيواصل جهوده في جميع المحافل الدولية لدعم مساعي لبنان وتحركاته الأممية لإيقاف الحرب، وتعزيز جهود رئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي في هذا السياق.

وفي سياق متصل، أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي. وقدم خلاله تعازي العراق، حكومةً وشعباً، برحيل الأمين العام لحزب الله اللبناني ورفاقه خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف بيروت.

وجدد السوداني في الاتصال، موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف إلى جانبه، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل إيقاف الاعتداءات الصهيونية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.