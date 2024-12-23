السوداني: العراق بحاجة لتنويع مصادر التسليح

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، حاجة العراق إلى تنويع مصاد التسليح.

جاء ذلك، خلال استقباله ممثلي شركة (كاي) الكورية للصناعات الجوية والفضائية، في مكتبه بالعاصمة بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على التعاون مع الشركة، والاستفادة من خبراتها وإمكانياتها لتطوير وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، التي تأتي ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في تحقيق الإصلاح الأمني وتطوير الأجهزة الأمنية.

‏وأشار السوداني، إلى حاجة العراق لتنويع مصادر التسليح، وهو ما عملت عليه الحكومة ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة وجهوزية القوات الأمنية، وتعزيز قدرة البلد أمام مختلف التحديات الداخلية والخارجية.