السوداني: صناعتنا دخلت مساحة الاكتفاء الذاتي ونستهدف تحويل صادرات النفط لمشتقات

شفق نيوز/ اعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أن الصناعات المحلية قد دخلت الى مساحة الاكتفاء الذاتي، كاشفا بالوقت ذاته عن توجه الحكومة الى استهداف تحويل الصادرات النفطية الى مشتقات "عالية القيمة والمردود".

جاء ذلك في كلمة ألقاها السوداني خلال الاحتفال بيوم الصناعة الوطنية، الذي يقيمه اتحاد الصناعات العراقي.

وقال السوداني في كلمته ان الصناعيين العراقيين اثبتوا قدرتهم على الإبداع والصمود أمام التحديات في مختلف الفترات التي مرت على العراق، مردفا بالقول، إنه "بعد عام 2003 كان هناك انفتاح غير مدروس أغرق السوق العراقية بالمُستورد، وتحوّل الصناعيون إلى تجار ومقاولين".

وأضاف أن "صناعتنا دخلت الى مساحة الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات بدءاً من الصناعات الغذائية وانتهاء الى صناعات الدوائية"، مشددا على أنه "لن يتحقق أي اصلاح في الاقتصاد بدون الصناعة الوطنية، واعطينا دور للقطاع الخاص في صناعة القرار وتحديد الأولويات".

كما أشار السوداني إلى أن "الحكومة وضعت، لأوّل مرة، ضمانات سيادية لمشاريع القطاع الخاص في قانون الموازنة (..) شجعنا على جلب التكنولوجيا والمعدات الحديثة والخطوط الإنتاجية لتطوير وتوفير المنتج محلياً".

وأكد أن "الأولوية كانت لصناعة المواد الإنشائية، والغذائية، والدوائية"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء مستعد لما هو أبعد من قرارات حماية المنتج المحلي، وقد نصل إلى منع استيراد السلعة إذا توفرت محلياً".

وذكر السوداني أنه "مازلنا بحاجة الى تحقيق الاستثمار الأفضل في صناعة المنتجات النفطية التي ترفع قيمتها".

وتابع القول "نستهدف تحول صادراتنا النفطية الى مشتقات عالية القيمة والمردود، عبر إحداث صناعة نفطية بتروكيماوية مهمة ومطلوبة للتصدير".

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا: "نتجه بقوة لتحديث القطاع المصرفي، والسيطرة أكثر على المنافذ الحدودية والحدّ من دخول السلع الرديئة".